Week 6 Chicagoland Top 30 poll

2021 Fall Season: Week 5 EDGYTIM.com Chicagoland Top 30 poll

1. Loyola Academy (5-0) (1) Team MVP so far in 2021? RB Marco Maldonado. Next: vs Marist

2. Brother Rice (4-1) (3) Team MVP so far in 2021? QB Jack Lausch Next: @ Mount Carmel

3. Joliet Catholic (5-0) (7) Team MVP so far in 2021? RB Vinny Iannatone. Next: vs St Laurence

4. Neuqua Valley (5-0) (12) Team MVP so far in 2021? S/K Palmer Domschke Next: @ Metea Valley

5. Marist (4-1) (7) Team MVP so far in 2021? QB Dontrell Jackson Jr. Next: @ Loyola Academy

6. St. Rita (3-2) (6) Team MVP so far in 2021? QB Tommy Ulatkowski Next: vs Nazareth Academy

7. Lincoln Way East (4-1) (8) Team MVP so far in 2021? WR/DB Trey Johnson. Next: vs Sandburg

8. Warren Township (4-1) (9) Team MVP so far in 2021? RB Maurice Edwards Next: vs Waukegan

9. Naperville Central (3-2) (4) Team MVP so far in 2021? QB Owen Purcha Next: vs Naperville North

10. Batavia (5-0) (11) Team MVP so far in 2021? LB Tyler Jansey Next: @ Wheaton South

11. Glenbard West (5-0) (11) Team MVP so far in 2021? RB/WR/DB Joey Pope Next: vs York

12. Wheaton North (4-1) (13) Team MVP so far in 2021? QB Mark Forcucci Next: @ Glenbard North

13. Cary Grove (5-0) (14) Team MVP so far in 2021? QB Jameson Sheehan Next: @ Huntley

14. Hinsdale Central (4-1) (15) Team MVP so far in 2021? WR/RB Thomas Skokna Next: vs Downers Grove North

15. Hersey (5-0) (16) Team MVP in 2021 so far? QB Jimmy Makuh Next: vs Rolling Meadows

16. Lockport (5-0) (17) Team MVP in 2021 so far? DE Cole and Cody Silzer. Next: vs Lincoln Way West

17. St. Ignatius (5-0) (NR) Team MVP so far in 2021? RB/DB Vinny Rugai Next: vs DaLaSalle

18. Mount Carmel (4-1) (2) Team MVP so far in 2021? QB/S Damarion Arrington Next: vs Brother Rice

19. Palatine (3-2) (19) Team MVP so far in 2021? RB/LB/K Bobby Widlowski Next: vs Conant

20. Maine South (4-1) (20) Team MVP so far in 2021? TE/DE Chris Petrucci Next: vs Glenbrook South

21. Bolingbrook (4-1) (18) Team MVP so far in 2021? WR/DB I'Marion Stewart Next: @ Homewood-Flossmoor

22. Lemont (5-0) (22) Team MVP so far in 2021? RB Albert Kunickis Next: vs Bremen

23. Homewood-Flossmoor (4-1) (23) Team MVP so far in 2021? QB Cameron Oglesby Next: vs Bolingbrook

24. Prairie Ridge (4-1) (21) Team MVP so far in 2021? RB/LB Zach Bensten Next: vs Hampshire

25. Crete-Monee (3-2) (24) Team MVP so far in 2021? QB Joshua Franklin Next: @ Thornridge

26. Kankakee (5-0) (26) Team MVP so far in 2021? QB Tomele Staples Next: @ Rich Township

27. Richards (4-1) (27) Team MVP so far in 2021? WR/S Santiago Rios Next: vs Blue Island Eisenhower

28. South Elgin (5-0) (28) Team MVP so far in 2021? RB Mason Montgomery Next: vs Streamwood

29. Oswego (3-2) (NR) Team MVP so far in 2021? RB Mark Melton Next: vs Plainfield North

30. Glenbard North (4-1) (30) Team MVP so far in 2021? WR/DB Shea Gaffney Next: vs Wheaton North

Out: New Trier/Libertyville

Next Team Up: (in NO order): Deerfield/ICCP/St. Francis/York/Morris/Geneva/Richmond Burton/Wilmington/Oswego East/Wauconda/Glenbrook South/Wheaton South/Prospect/Kenwood/Phillips