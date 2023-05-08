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Podcast: 20 Minutes with St. Edward HC Shane Finnane

Tim OHalloran • EdgyTim
Publisher
@EDGYTIM
25 year publisher and sole owner/creator of EDGYTIM.com

EDGYTIM.com publisher Tim OHalloran brings you the latest edition of the 20 Minutes podcast and video interview. St. Edward new head coach Shane Finnane has returned home to lead his alma matter and breaks down his plan for the Green Wave football program EDGY Nation exclusive feature.

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